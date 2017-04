Весьма необычную «читалку» представила японская Sony. Компания анонсировала решение DPT-RP1. Это устройство с 13,3-дюймовым дисплеем E Ink.

Аппарат является «наследником» модели DPT-S1. Внешне гаджеты очень похожи. Однако новинка обходит предшественника по характеристикам.

Экран поддерживает сенсорное управление и стилус. Еще впечатляет отличное разрешение — 2200 на 1650 пикселей. Сказанное выделяет DPT-RP1 на фоне конкурентов.

В основе девайса — чип Marvell IAP 140 с 4 вычислительными ядрами ARM Cortex-A53. Функционирует процессор с тактовой частотой до 1,2 ГГц.

Также на борту присутствуют NFC, Wi-Fi 802.11ac, флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ, Micro USB и Bluetooth 4.2. Что касается аккумулятора, батарея гарантирует до 3 недель автономной работы (с отключенной беспроводной связью).

Если говорить о габаритах, числа следующие — 302,6 х 224 х 5,9 мм. Весит изделие 349 г. Просят за DPT-RP1 около $730.

Продажи начнутся 5 июля текущего года.

Sony has a new e-ink tablet with a huge screen and a price to match - Looking to save the planet? You could start by cutting down your paper use, especially now that Sony has a new, enormous e-ink tablet on the market. Replacing paper comes at a high cost - at least initially.