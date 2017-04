Больше беззеркальных камер — всяких и разных. На днях состоялся анонс Sony A9. Это флагманская модель со сменной оптикой.

Устройство радует сенсором CMOS с разрешением 24,2 МП. Датчик имеет габариты 35,6 х 23,8 мм. В роли процессора выступает чип BIONZ X.

Скорость съемки RAW составляет 20 кадров в секунду. Что касается видео 1080p, гарантируется 120 к/с. Еще заявлена поддержка 4K.

Показатель ISO варьируется от 100 до 204800 единиц. Также Sony A9 предлагает 5-осную стабилизацию изображения.

Автоматическая фокусировка производится по 693 точкам. Кроме того — есть 2 слота для карт SD, OLED-видоискатель Tru-Finder и порт Ethernet (для синхронизации с ПК).

Габариты равны 126,9 х 95,6 х 63 мм. Европейский релиз ожидается в июне текущего года. Цена — 5300 евро.

