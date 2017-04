Sharp Mobile продолжает покорять рынок смартфонов. Сообщается, что компания представила модель Z3. Устройство получилось крайне интересным.

Гаджет понравится поклонникам больших дисплеев. Девайс оснащен 5,7-дюймовым экраном IPS. На малые углы обзора жаловаться не придется. Разрешение составляет 2560 на 1440 пикселей.

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. Для быстрой идентификации есть сканер отпечатков пальцев. Еще радует актуальная программная платформа — Android 7.0 Nougat.

Кроме того — имеется процессор Snapdragon 652 с 8 вычислительными ядрами. Работает чип с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 13 МП и тыльная на 16 МП (с оптической стабилизацией и фазовым автофокусом).

Также Sharp Z3 оборудован аккумулятором емкостью 3100 мАч, флеш-накопителем объемом 64 ГБ, 2 микрофонами, microUSB и разъемом для наушников.

Продажи изделия стартуют 15 апреля. Ориентировочная цена — $462.

