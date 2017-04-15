Уже пресытились 4K? Хочется большего? У компании Sharp есть решение. Компания представила жидкокристаллический дисплей — LV-70002. Данная модель способна выводить изображение формата 8К (7680 х 4320 пикселей).

Диагональ экрана составляет 70 дюймов, пиковая яркость — 1000 кд/м2. Еще предлагается поддержка технологии HDR. Что касается цветового охвата BT.2020, показатель равен 79%.

Также устройство можно превратить в телевизор 8K — с помощью внешнего тюнера TU-SH1050 (приобретаемого отдельно).

LV-70002 полностью соответствует стандартам PQ HDR и HLG. Заявлено наличие 8 разъемов HDMI. Из них 4 работают с 8К.

За звук отвечают 2 широкополосных динамика мощностью 10 Вт. Кроме того — имеется сабвуфер на 15 Вт.

В режиме ожидания монитор потребляет 0,15 Вт. В активном — 480 Вт.

Звучит отлично. Единственный недостаток — цена. LV-70002 обойдется в $73000. За тюнер просят $64000. Продажи в Японии начнутся 30 июня.

Sharp's New 70-inch 8K HDR Display Is Relatively Lightweight And Power-efficient -