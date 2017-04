Японская Sharp приятно удивила поклонников. На днях компания представила новый флагманский смартфон. Модель получила «имя» Aquos R и выдающиеся характеристики.

Создатели оснастили устройство 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 на 1440 точек. Панель относится к типу IPS IGZO и радует поддержкой HDR10.

Еще стоит отметить корпус из стекла и металла. Кроме того — аппарат защищен по стандарту IPX8. Пыль и влага изделию не страшны.

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. Для хранения данных служит флеш-накопитель объемом 64 ГБ. За производительность отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835. Работает чип с тактовой частотой до 2,45 ГГц.

В роли ускорителя графики выступает Adreno 540. Для съемки есть 2 камеры — фронтальная на 16,3 МП и тыльная на 22,6 МП. В наличии система оптической стабилизации.

Также Sharp Aquos R обладает сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и аккумулятором емкостью 3160 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядкой Quick Charge 3.0. В качестве ОС установлена Android 7.1 Nougat с голосовым помощником EMOP.

О дате релиза информации нет. Цена скрывается.

