Новость для поклонников больших телефонов от Samsung. Компания собирается скоро выпустить 5,7-дюймовую модель. О сказанном свидетельствует «утечка» из тестов Geekbench и GFXBench.

Если верить бенчмаркам, создатели отказались от фирменного процессора. Новинка оснащена 8-ядерным чипом MediaTek MT6757 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. Еще упоминается о графическом ускорителе Mali-T880 MP2.

Оперативной памяти на борту — 3 ГБ. В качестве операционной системы установлена Android 7.0 Nougat.

Разрешение дисплея составляет 1920 на 1080 точек. Кроме того, известно о флеш-накопителе объемом 32 ГБ. Места для хранения данных достаточно.

Для съемки есть 2 камеры: фронтальная и тыльная. Обе на 12 МП.

Девайс, как предполагается, относится к серии Galaxy On. О дате релиза сведений нет.

