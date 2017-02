Знакомы с пользователем Twitter под «именем» @evleaks? Эван Бласс порадовал публику очередной «утечкой». На сей раз был рассекречен планшет Galaxy Tab S3 от южнокорейской Samsung.

Благодаря инсайдеру появился качественный рендер — задолго до официального анонса. Как видно по картинке — это гибридное устройство. О сказанном свидетельствует док-клавиатура.

При желании — «таблетка» превращается в ноутбук под управлением Android 7.1 Nougat. Программное обеспечение самое актуальное.

Характеристики достойные — согласно предварительным данным. Есть 9,7-дюймовый экран типа Super AMOLED. Разрешение дисплея составляет 2048 на 1536 точек.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 820. Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. В роли хранилища выступает флеш-накопитель вместимостью до 128 ГБ (в зависимости от конфигурации).

Еще имеются модем LTE, фронтальный объектив на 5 МП, Bluetooth, порт USB Type-C, Wi-Fi и основная камера на 12 МП. Для быстрой идентификации служит сканер отпечатков пальцев.

Презентация ожидается накануне MWC 2017. Выставка стартует 27 февраля.

Samsung Galaxy Tab S3 with keyboard revealed in new image - Samsung has already sent out media invites for en event at Mobile World Congress (MWC) at Barcelona. During MWC, the company will focus on its next-generation premium tablet Galaxy Tab S3. Now, tipster Evan Blass has put a new image of the Galaxy Tab S3 with its keyboard case on Twitter.