Помните печально известный Galaxy Note 7 от Samsung? Смартфон прославился взрывоопасными аккумуляторами. Последние доставили пользователям немало проблем (особенно пассажирам самолетов).

Южнокорейская компания отозвала все устройства. Однако, история на этом не закончилась. Испорченные батареи продолжает портить жизнь производителю.

Завод, выпускающий упомянутые источники питания, вчера загорелся. Речь о китайском предприятии Samsung SDI в городе Тяньцзинь. Получился впечатляющий пожар.

Происшествие случилось в самом начале рабочей смены. Очагом возгорания стал склад с бракованными элементами. Сначала огонь был небольшим, но быстро распространился по фабрике. Для тушения потребовалось 110 человек и 19 единиц техники.

Впрочем, пламя остановили. Если верить представителям Samsung, обошлось без человеческих жертв.

Причины ЧП уточняются.

Reuters: Fire Breaks Out at Samsung SDI Facility, Faulty Batteries to Blame | Droid Life - Ever wonder what Samsung was doing with all of the faulty batteries from the Galaxy Note 7? Well, apparently, many of them were being housed inside of a Samsung SDI plant in China. According to recent reports, a fire broke out at said facility, located in Tianjin, but has been extinguished with no casualties reported.