Загорелся завод, производивший батареи для Samsung Galaxy Note 7

Новости по категориям 09 Февраль 2017 Евгений Власов Источник

Помните печально известный Galaxy Note 7 от Samsung? Смартфон прославился взрывоопасными аккумуляторами. Последние доставили пользователям немало проблем (особенно пассажирам самолетов).

Загорелся завод, производивший батареи для Samsung Galaxy Note 7

Южнокорейская компания отозвала все устройства. Однако, история на этом не закончилась. Испорченные батареи продолжает портить жизнь производителю.

Завод, выпускающий упомянутые источники питания, вчера загорелся. Речь о китайском предприятии Samsung SDI в городе Тяньцзинь. Получился впечатляющий пожар.

Происшествие случилось в самом начале рабочей смены. Очагом возгорания стал склад с бракованными элементами. Сначала огонь был небольшим, но быстро распространился по фабрике. Для тушения потребовалось 110 человек и 19 единиц техники.

Загорелся завод, производивший батареи для Samsung Galaxy Note 7

Впрочем, пламя остановили. Если верить представителям Samsung, обошлось без человеческих жертв.

Причины ЧП уточняются.

Reuters: Fire Breaks Out at Samsung SDI Facility, Faulty Batteries to Blame | Droid Life - Ever wonder what Samsung was doing with all of the faulty batteries from the Galaxy Note 7? Well, apparently, many of them were being housed inside of a Samsung SDI plant in China. According to recent reports, a fire broke out at said facility, located in Tianjin, but has been extinguished with no casualties reported.
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