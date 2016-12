В январе 2017, как известно, состоится выставка Consumer Electronics Show. Мероприятие начнется 5 числа — в американском Лас-Вегасе.

О своем участии объявили сотни компаний. В том числе — итальянская Safilo Group. Последняя собирается представить публике удивительные очки.

Выглядит новинка как обычная солнцезащитная модель. Но это далеко не так. Если верить создателям, устройство буквально «читает мысли».

Изобретение Safilo оснащено 5 датчиками, измеряющими мозговые волны. Соответствующие показания передаются на смартфон — для анализа.

Специальное приложение оценивает настроение пользователя, определяет, что влияет на человека. Сказанное позволяет не выходить из себя, вовремя расслабиться.

Очки очень легкие. Вес гаджета не превышает 36 г. Отдельно стоит отметить автономность. Неделя без подзарядки — отличный результат. Кроме того, радует внешний вид. Safilo знает толк в дизайне — благодаря сотрудничеству с Hugo Boss, Fendi, Dior и прочими брендами.

Цена скрывается. Ждем старта CES 2017.

