С каждым годом игры становятся все красивее. И требовательнее к «начинке» ПК. Старые компьютеры не тянут хиты вроде Battlefield 1. Нужны производительные машины.

В арсенале Asus появилась подходящая модель — Republic of Gamers GR8 II. Главное достоинство устройства — компактный корпус объемом 4 литра. Напоминает консоль.

Габариты составляют 88 х 299 х 281,3 мм. Можно поставить в гостиной — рядом с ТВ. Видео относительно мощное — GeForce GTX 1060 с 3 ГБ GDDR5. Годится для шлемов виртуальной реальности.

Еще 4-килограммовый аппарат укомплектован материнской платой Intel H110. Процессор зависит от конфигурации. На выбор предлагаются чипы Intel Skylake и Kaby Lake. А именно — Core i5-6400, Core i7-6700, Core i5-7400, а также Core i7-7700. За вывод тепла отвечают 2 вентилятора. Воздушные потоки оптимизированы.

Поддерживается установка от 8 до 32 ГБ оперативной памяти. Используются модули DDR4 (с максимальной частотой 2400 МГц). Для хранения служат 2,5-дюймовый диск емкостью 1 ТБ и твердотельный накопитель M.2 на 512 ГБ (в топовой сборке).

Кроме того, в наличии DisplayPort, светодиодная подсветка Aura, звуковая система ROG SupremeFX, 2 интерфейса HDMI, сетевой контроллер Intel I219-V, порт USB Type-C, беспроводной адаптер Wi-Fi 802.11ac и разъем USB 3.1 Type-A.

Продажи стартуют в феврале текущего года. Ожидаемая цена — от 999 евро.

ROG GR8 II | Mini PCs | ASUS Global -