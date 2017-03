Интересную машину показали на Международном автосалоне в Женеве. Электромобиль Renault ZOE e-Sport Concept представлен официально.

Ключевая особенность модели — быстрый разгон. У новинки характер суперкара. Набор 100 км/ч занимает всего 3,2 с. Для авто на аккумуляторах — впечатляющий результат.

Мощность силовой установки равна 456 л.с. Еще один плюс — полный привод и крутящий момент 640 Н*м.

Максимальная скорость составляет 210 км/ч. Весит транспортное средство около 1400 кг. На батареи приходится 450 кг.

Корпус выполнен из углеродного волокна. Также в оснащение входят аэродинамический обвес и 20-дюймовые колесные диски.

Отдельно стоит отметить рулевое колесо. Оно спортивное — прямоугольной формы.

О серийном производстве информации нет. Как и о цене.

Renault Zoe e-Sport Concept is a hot hatch for the EV crowd - Nicolas Prost wants a new company car. At the Geneva Motor Show, the Renault e.dams Formula E pilot drives a bright blue hatchback onto the stage, with Renault Senior VP of Electric Vehicles, Gilles Normand in the passenger seat. The two exit the car, and Prost demands to hear the specs.