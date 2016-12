Слышали о Red Pepper? Компания сделала себе имя на чехлах для смартфонов. Однако, разработчики решили не ограничиваться аксессуарами.

Фирма представила собственный умный телефон. Аппарат назвали «оригинально» — Note 5. Такой своеобразный привет Samsung. Впрочем, устройство получилось отличное. Корпус гаджета выполнен из металла.

5,5-дюймовый девайс радует мощной «начинкой». Новинка оснащена 8-ядерным процессором MediaTek Helio P10 (1,8 ГГц) и 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, есть сканер отпечатков пальцев. Идентификация пользователя занимает 0,2 с.

Дактилоскопический датчик расположен под кнопкой Home. Еще в наличии флеш-накопитель объемом 64 ГБ.

Разрешение экрана составляет 1920 на 1080 точек. Сенсорная панель защищена стеклом 2.5D. Что касается источника питания, емкость батареи равна 4000 мАч. Поддерживается технология быстрой зарядки.

Дополняют конфигурацию 2 камеры: фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП. В роли операционной системы выступает YunOS 5.1 (основанная на Linux).

Релиз Red Pepper Note 5 ожидается 28 декабря. Ориентировочная цена — 144 доллара США.

Red Pepper Note 5 Announced: Meizu M5 Note Lookalike! - Gizmochina - Chinese company Red Pepper has released a new smartphone which is officially known as Red Pepper Note 5. Red Pepper is better known for manufacture of phone cases but this recent launch perhaps is an indication the company is set to expand its portfolio.