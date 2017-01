В Лас-Вегасе, как известно, проходит выставка CES 2017. Что привезла на мероприятие компания Razer? Весьма нетипичный портативный ПК под названием Project Valerie. Ноутбук оборудован 3 дисплеями IGZO и рассчитан на поклонников компьютерных игр.

Один экран — центральный — является основным. Еще 2 автоматически выдвигаются с помощью особого механизма. Диагональ каждой панели составляет 17,3 дюйма, разрешение — 3840 на 2160 точек. Сказанное соответствует формату 4K.

Охват цветового пространства Adobe RGB равен 100%. Кроме того, новинка гарантирует небольшое энергопотребление. За разрывы изображения можно не переживать — благодаря технологии NVIDIA G-Sync.

Остальные спецификации скрываются. Project Valerie — не серийный продукт, а прототип. Известно лишь о наличии мощной графики. Заявлен ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1080.

Весит изделие 5,4 кг. Аппарат радует тонким корпусом — 38 мм.

К сожалению, Razer умалчивает, когда девайс появится в продаже. Информация о цене отсутствует.

