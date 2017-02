Разработчики Razer продолжают совершенствовать линейку Blade. В последнюю, как известно, входят тонкие ноутбуки для геймеров. Сообщается, об анонсе модели 2017 года — с корпусом толщиной 17,9 мм.

Устройство принципиально не отличается от предшественников. Но некоторые характеристики изменились в лучшую сторону. Например, топовая версия оснащается 14-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 на 2160 точек. Сказанное соответствует формату 4K.

Экран поддерживает сенсорный ввод. За графику отвечает ускоритель NVIDIA GTX 1060. Работает портативный ПК под управлением платформы Windows 10.

«Сердце» новинки — процессор Intel Core i7-7700HQ. Чип относится к семейству Kaby Lake. Что касается памяти, есть 16 ГБ DDR4 и твердотельный накопитель объемом до 1 ТБ (в зависимости от конфигурации).

Еще в наличии источник питания на 70 Вт*ч, 3 разъема USB 3.0, клавиатура Razer Chroma с подсветкой, выход HDMI 2.0, замок Kensington, а также интерфейс Thunderbolt 3.

Весит изделие 1,95 кг (в максимальной комплектации). Цена астрономическая — до 2750 американских долларов.

