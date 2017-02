Скоро состоится открытие Женевского автосалона 2017. Многие компании уже начали рассказывать о новинках, которые привезут на мероприятие. В том числе отличилась NanoFlowcell. Компания анонсировала электромобиль Quant 48Volt.

Подробные характеристики скрываются. Но некоторые спецификации известны. Сообщается, что разгон до 100 км/ч занимает 2,4 с. Впечатляющий показатель.

Еще транспортное средство радует запасом хода. Аккумулятора хватает на 1000 км. Часто заряжать не придется.

Силовая установка получает энергию от потоковой батареи. Система питания 48-вольтовая. Реализован полный привод. На каждое колесо приходится электромотор мощностью 140 кВт.

Максимальная скорость составляет 300 км/ч. 760 лошадиных сил — не шутки.

Остальные параметры узнаем в марте — на шоу.

