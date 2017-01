Устройства с изогнутыми дисплеями — не новость. Есть множество мониторов и даже моноблоков. Нет лишь портативных ПК. Впрочем, Acer исправила ситуацию к лучшему — выпустив Predator 21 X.

О прототипе ноутбука мы уже писали. Но теперь производитель обнародовал финальные спецификации. Предлагаем ознакомиться с подробностями. Заявлено о наличии 2 ускорителей графики NVIDIA GeForce GTX 1080 (работающих в режиме SLI). Игры тормозить не будут.

Девайс оснащен 21-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560 на 1080 точек. Еще впечатляет частота обновления 120 Гц. От разрывов изображения избавляет технология NVIDIA G-SYNC.

Процессор мощный — Intel Core 7 поколения. Речь о чипе i7-7820HK. Максимальный объем оперативной памяти равен 64 ГБ (DDR4-2400). За охлаждение отвечают 9 тепловых трубок и 5 вентиляторов. Пыль не страшна — благодаря Acer DustDefender. Обдув регулируется с помощью программы CoolBoost.

Для хранения данных служат жесткий диск вместимостью 1 ТБ и 4 твердотельных накопителя емкостью 512 ГБ (в топовой конфигурации). Распределением трафика занимается Killer DoubleShot Pro.

Также в наличии 6 звуковых динамиков, механическая клавиатура с подсветкой и интерфейс USB Type-C (Thunderbolt 3). Кроме того, имеется система отслеживания движений глаз — Tobii.

Предполагаемая цена — от $9000. Не каждому по карману. Если верить сетевым источникам — продажи стартуют в феврале текущего года.

