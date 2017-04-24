Анонс PPTV M1 — если верить источникам в сети — состоялся в 2016 году. Но до прилавков аппарат добрался недавно. На устройство определенно стоит обратить внимание.

Девайс укомплектован прилично — при относительно низкой цене. Есть 3 ГБ оперативной памяти, модем 4G LTE и производительный процессор Mediatek Helio P10. Последний оснащен 8 вычислительными ядрами с тактовой частотой до 1,8 ГГц.

Изделие заключено в металлический корпус и оборудовано сканером отпечатков пальцев (для быстрой идентификации пользователя). На перечисленном достоинства не заканчиваются.

Еще PPTV M1 оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей относится к типу IPS и не боится царапин — благодаря закаленному стеклу Gorilla Glass 3.

В наличии 2 карты SIM, фронтальный объектив на 13 МП, Wi-Fi 802.11 b/g/n, флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ, навигация GPS/A-GPS, слот для microSD, Bluetooth 4.1, порт USB Type-C и тыльная камера на 13 МП. Также имеется долгоиграющий аккумулятор емкостью 5000 мАч. Быстро батарея не разрядится.

Единственный минус — старая операционная система. «Из коробки» предлагается Android 5.0. Не самая актуальная платформа.

Толщина корпуса равна 9,1 мм. В сети за новинку просят около $250.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.