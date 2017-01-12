Наступил новый год, а гаджеты остались старыми. С батареями, которые «садятся» в самый неподходящий момент.

Ваша история? Купите портативный аккумулятор, «оживляющий» любой планшет, умный телефон или карманную приставку. Благо, есть доступные предложения.

Рассмотрим несколько источников питания, которые не разорят. Личный бюджет не пострадает. Один из стоящих вариантов — Romoss PB10-901 на 10000 мАч. Модель поддерживает быструю зарядку Qualcomm Quick Charge 2.0.

Энергия хранится в течение 12 месяцев (в режиме ожидания). В наличии два USB 2.0: на 5V 2.4A и 5V / 9V 2A, 12V 1.5A. 206-граммовое изделие выполнено из пластика. Просят за вещь $15,99 (на сайте на GearBest). Это цена со скидкой. Не забудьте указать PB10 при оформлении заказа.

Хочется устройство от известного производителя? Рекомендуем Xiaomi Mi Pro на 10000 мАч. Правда, порт лишь один — USB 2.0 (Type-C). Плеер и «таблетку» вместе не подсоединить.

Зато разъем двунаправленный. Также радует тонкий корпус из алюминиевого сплава. Можно не бояться случайных повреждений. Весит аппарат 219 г.

Цена с купоном MICASHRORU — $27,25. Доставка до России бесплатная. Приятный бонус.

К слову о Xiaomi. Недавно компания представила бренд ZMI — с внешними батареями в арсенале. Имеются интересные новинки вроде PB810.

Речь идет о 198-граммовом решении на 10000 мАч. Заявлена совместимость со всеми популярными смартфонами — от iPhone 6 до флагманов SAMSUNG.

В качестве интерфейса служит USB (5.1V 2.1A) Выходная мощность регулируется автоматически. Дополняют конфигурацию быстрая зарядка и защита от короткого замыкания. К сожалению, девайс не металлический. Хотя стоимость в $20,09 снимает вопросы. Главное, используйте код PB810RU.

Нужно еще дешевле? Тогда придется ограничиться 5000 мАч и вернуться к Xiaomi. Младшая модификация Power Bank обойдется в $10,79 (благодаря XCASH50RU).

Акция будет длиться до 31 января.

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