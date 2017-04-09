Что для вас важнее — флагманские характеристики или долгое время автономной работы? Если последнее — обратите внимание на Philips S386. Аппарат не поддерживает сети LTE, зато оснащен емкой батареей.

Встроенный источник питания на 5000 мАч — большое достоинство. Аккумулятор не «сядет» целый день — даже при активном использовании.

Что касается «железа» — оно среднее. Девайс оборудован 4-ядерным процессором MediaTek MT6580 с тактовой частотой до 1,3 ГГц. Еще на борту имеются 2 ГБ оперативной памяти, модем 3G и графический ускоритель Mali-400MP2.

Экран неплохой, хотя звезд с неба не хватает. Будущих владельцев ждет 5-дюймовый дисплей с разрешением 1280 на 720 пикселей. Панель относится к типу IPS. Можно надеяться на хорошие углы обзора.

Хранить данные предлагается на флеш-накопителе объемом 16 ГБ и microSD до 32 ГБ. Для съемки служат 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 8 МП.

В наличии 2 карты SIM, GPS, Bluetooth 4.1, порт USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b,g,n и Android 7.0 Nougat (в качестве операционной системы).

Помимо прочего — телефон радует аккуратным дизайном. Корпус толстый — 10,7 мм. О цене информации нет.

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