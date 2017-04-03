Устали от «классического» Full HD? Пора переходить в лагерь поклонников 4K. Или — для начала — WQHD. У компании Philips как раз появился подходящий монитор.

Новинка носит прозаическое «имя» 276E8FJAB и обладает диагональю 27 дюймов. Невзрачное название, однако, не главное. Решение радует отличными спецификациями.

Пользователям предлагается устройство с матрицей IPS и разрешением 2560 х 1440. Время отклика неплохое — 4 мс. Кроме того — имеются стереофонические динамики мощностью 3 Вт.

На углы обзора жаловаться не придется — 178 градусов по вертикали и горизонтали. Что касается яркости, показатель равен 350 кд/м2. Охват цветового пространства sRGB составляет 132%, NTSC — 114%.

Зрение не утомляется — благодаря предотвращению мерцания Flicker-Free. Помимо прочего — поддерживаются технологии SmartImage и SmartContrast. Динамическая контрастность достигает 20 000 000:1, типовая — 1000:1.

В рабочем режиме Philips 276E8FJAB потребляет до 23 Вт. Если говорить о разъемах, в наличии D-Sub, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4.

Ориентировочная цена — около 400 евро. Продажи стартуют в мае текущего года.

Гаджеты. Новости. Hi-Tech / GadgetBlog.ru - GadgetBlog - всё самое интересное из мира hi-tech, гаджетов и электронных безделушек. Новости, обзоры комментарии, публикации.