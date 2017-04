Разработчики DJI решили, что одного дрона Phantom 4 мало. Сообщается, что на днях компания представила улучшенную модель. Новинка называется Phantom 4 Advanced и отличается продвинутыми характеристиками.

Особенно сказанное касается камеры с механическим затвором и 1-дюймовым датчиком на 20 МП. Модуль способен снимать видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Кодирование осуществляется с помощью H.264 и H.265.

Для хранения роликов служат карты microSD до 128 ГБ. Соответствующий слот в наличии. Еще создатели довели до ума аккумулятор. Аппарат способен находиться в воздухе до 30 минут.

В остальном — Phantom 4 Advanced копирует предшественника. Заявлена поддержка функций Tripod, Gesture, TapFly, ActiveTrack и Draw. За автономный полет отвечает FlightAutonomy с ультразвуковыми дальномерами, GPS и 5 датчиками машинного зрения.

Максимальная скорость — 72 км/ч. Машина поднимается на высоту до 6000 метров (над уровнем моря).

Продажи стартуют 30 апреля. Цена — $1349.

