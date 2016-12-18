PC Revival Kit: набор, ускоряющий старые ПК

Новости по категориям 18 Декабрь 2016 Евгений Власов Источник

Все компьютеры устаревают — рано или поздно. Игры «тормозят», программы долго запускаются. Как взбодрить любимую машину? Ответ на вопрос дает NVIDIA.

PC Revival Kit: набор, ускоряющий старые ПК

Компания представила набор PC Revival Kit. Комплект предназначен для «оживления» ПК. Максимально легкий способ апгрейда.

Решение позволит насладиться современными хитами вроде Gears of War 4 (на высоких настройках). Приятный бонус: упомянутый боевик включен в поставку — в виде купона на загрузку цифровой версии.

В PC Revival Kit входят следующие компоненты: блок питания Corsair CX450M на 450 Вт, графический ускоритель MSI GTX 1060 3GT OC (3 ГБ) и твердотельный накопитель Corsair Force Series LE 240 объемом 240 ГБ.

PC Revival Kit: набор, ускоряющий старые ПК

Кроме того, имеется фирменная футболка. Для самых преданных фанатов NVIDIA. 

PC Revival Kit подойдет пользователям без подготовки. В качестве «рецепта» от производителя с мировым именем. Правда, пока новинка продается лишь в испаноязычных странах.

Просят за коробку 399 евро. Для тех, кто разбирается в «железе» — не слишком экономичный вариант.

NVIDIA now offering 'PC GAMING REVIVAL KIT' - For the price of a console, you can now purchase a 'revival kit' for your computer. This bundle includes MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, Corsair Force Series LE 240 SSD and Corsair CX450M power supply. You will also get a t-shirt and Gears of War 4 game code.
Комментировать: Отмена
МультиВход
Разрешенные html-теги: <i>, <b>, <a>.
Загрузка...
Продвижение и поддержка - агентство интернет-маркетинга Топ-Спот!