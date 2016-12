Все компьютеры устаревают — рано или поздно. Игры «тормозят», программы долго запускаются. Как взбодрить любимую машину? Ответ на вопрос дает NVIDIA.

Компания представила набор PC Revival Kit. Комплект предназначен для «оживления» ПК. Максимально легкий способ апгрейда.

Решение позволит насладиться современными хитами вроде Gears of War 4 (на высоких настройках). Приятный бонус: упомянутый боевик включен в поставку — в виде купона на загрузку цифровой версии.

В PC Revival Kit входят следующие компоненты: блок питания Corsair CX450M на 450 Вт, графический ускоритель MSI GTX 1060 3GT OC (3 ГБ) и твердотельный накопитель Corsair Force Series LE 240 объемом 240 ГБ.

Кроме того, имеется фирменная футболка. Для самых преданных фанатов NVIDIA.

PC Revival Kit подойдет пользователям без подготовки. В качестве «рецепта» от производителя с мировым именем. Правда, пока новинка продается лишь в испаноязычных странах.

Просят за коробку 399 евро. Для тех, кто разбирается в «железе» — не слишком экономичный вариант.

NVIDIA now offering 'PC GAMING REVIVAL KIT' - For the price of a console, you can now purchase a 'revival kit' for your computer. This bundle includes MSI GeForce GTX 1060 3GT OC, Corsair Force Series LE 240 SSD and Corsair CX450M power supply. You will also get a t-shirt and Gears of War 4 game code.