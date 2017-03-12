ECS создала мини-ПК в 0,15-литровом корпусеНовости по категориям 12 Март 2017 Евгений Власов Источник
Компания ECS продолжает штурмовать рынок мини-ПК. На днях разработчики из Тайваня представили модель PB01CF. Новинка заключена в корпус объемом 0,15 л.
Что интересно: решение имеет активное охлаждение. Хотя спецификации довольно слабые. Особой производительности ждать не стоит. Устройство годится лишь для простых задач. Например — серфинга в сети, просмотра фильмов и редактирования документов.
Функционирует компьютер под управлением операционной системы Windows 10 Home.
«Сердцем» аппарата является 2-ядерный процессор Intel Celeron N3350 (семейства Apollo Lake). Чип способен похвастаться частотой до 2,4 ГГц и TDP на уровне 6 Вт.
Кроме того, PB01CF оборудован адаптером Wi-Fi 802.11ac, 2 ГБ оперативной памяти, графикой Intel HD 500, слотом для microSD, контроллером Gigabit Ethernet и накопителем eMMC вместимостью 64 ГБ.
С интерфейсами полный порядок. Предлагаются HDMI 1.4, USB 2.0, RJ-45 и USB 3.0. Также в комплект включены крепление VESA и адаптер питания.
Если говорить о габаритах, числа следующие — 70 х 70 х 31 мм. Стоимость скрывается.