Компания ECS продолжает штурмовать рынок мини-ПК. На днях разработчики из Тайваня представили модель PB01CF. Новинка заключена в корпус объемом 0,15 л.

Что интересно: решение имеет активное охлаждение. Хотя спецификации довольно слабые. Особой производительности ждать не стоит. Устройство годится лишь для простых задач. Например — серфинга в сети, просмотра фильмов и редактирования документов.

Функционирует компьютер под управлением операционной системы Windows 10 Home.

«Сердцем» аппарата является 2-ядерный процессор Intel Celeron N3350 (семейства Apollo Lake). Чип способен похвастаться частотой до 2,4 ГГц и TDP на уровне 6 Вт.

Кроме того, PB01CF оборудован адаптером Wi-Fi 802.11ac, 2 ГБ оперативной памяти, графикой Intel HD 500, слотом для microSD, контроллером Gigabit Ethernet и накопителем eMMC вместимостью 64 ГБ.

С интерфейсами полный порядок. Предлагаются HDMI 1.4, USB 2.0, RJ-45 и USB 3.0. Также в комплект включены крепление VESA и адаптер питания.

Если говорить о габаритах, числа следующие — 70 х 70 х 31 мм. Стоимость скрывается.

www.ecs.com.tw