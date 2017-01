«Таблетки» на базе Windows 10 — не редкость. Яркий представитель данной категории — Toughpad FZ-Q2. Новинка создана компанией Panasonic.

Впрочем, без уникальных особенностей не обошлось. Девайс не боится грубого обращения. Корпус выполнен из магниевого сплава и соответствует военному стандарту MIL-STD-810G. Экран защищен специальной пленкой, а разъемы — заглушками.

Повредить устройство можно, но сложно. Время автономной работы достигает 9 часов. За сказанное отвечает аккумулятор на 4740 мАч. Достойный показатель.

Еще Toughpad FZ-Q2 радует 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек. Яркость равна 350 кд/кв.м. Заявлена поддержка цифрового пера.

Оперативной памяти на борту — 8 ГБ. Для хранения данных служит твердотельный накопитель объемом 256 ГБ (в максимальной комплектации). В роли процессора выступает 2-ядерный Intel Core m5-6Y57. Функционирует чип с тактовой частотой 2,8 ГГц.

Гаджет не издает шума — благодаря пассивному охлаждению.

Помимо прочего, есть Bluetooth 4.1, графический ускоритель Intel HD Graphics 515, фронтальный объектив, слот для карт microSD, Wi-Fi 802.11ac, GPS, USB 3.0, интерфейс HDMI и тыльная камера на 8 МП (с автофокусом).

Также доступны SmartCard, подключаемая клавиатура и модем 4G LTE — в качестве опций. Габариты изделия составляют 340 х 220 х 20 мм. Весит Toughpad FZ-Q2 около 1 кг.

К сожалению, цена «кусается» — $2300.

Panasonic Toughpad FZ-Q2 12.5-inch Convertible Tablet | Toughbook Q2 12.5-inch 2-in-1 - The Toughbook Q2 12.5-inch 2-in-1 Windows 10 PC is the only device of its kind with durability that ensures an exceptional return on investment one can only get from Panasonic.