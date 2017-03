Вот еще одна новинка для поклонников автопортретов. Сообщается, что компания Panasonic представила модель Eluga Pure. Аппарат буквально создан для селфи — благодаря фронтальной камере на 8 МП. Вспышка в наличии.

Если говорить о прочих характеристиках, есть 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. Дисплей покрыт 2.5D-стеклом. Работает девайс под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow (с фирменной оболочкой FitHome UI).

Также имеются 2 ГБ оперативной памяти и 4-ядерный процессор Mediatek MT6737. Чип функционирует с частотой до 1,3 ГГц. За графику отвечает ускоритель ARM Mali-T720.

Как видно — телефон звезд с неба не хватает. Зато гаджет поддерживает сети 4 поколения LTE и стоит около $160. Относительно недорого.

Еще в конфигурацию входят GPS, флеш-накопитель вместимостью 16 ГБ, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 802.11b/g/n, слот для карт microSD и тыльный объектив на 13 МП. Источником питания служит батарея емкостью 2900 мАч.

Толщина корпуса равна 8,9 мм. Весит изделие 160 г. Расцветка одна — Titanium Grey.

