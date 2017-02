Разработчики Oukitel решили порадовать экономных пользователей. Бюджет не позволяет мечтать о дорогом телефоне? Возможно, подойдет модель U7 Max. Цена аппарата не кусается.

Спецификации соответствуют стоимости. Будущих владельцев ждет 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 720 точек. Панель относится к типу TFT.

За производительность отвечает процессор MediaTek MT6580A с 4 вычислительными ядрами. Функционирует чип с частотой 1 ГГц. В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow.

Что касается памяти, придется довольствоваться 1 ГБ ОЗУ и флеш-накопителем объемом 8 ГБ. Также имеется слот для microSD до 32 ГБ. Модема LTE нет. Девайс поддерживает 3G.

За графику отвечает ускоритель Mali-400MP2. Еще в конфигурацию включены фронтальный объектив на 2 МП, GPS, Bluetooth 4.0, набор стандартных датчиков, Wi-Fi 802.11n и тыльная камера на 8 МП со светодиодной вспышкой. Есть автофокус.

Толщина корпуса составляет 8,8 мм. На выбор предлагаются 3 расцветки — серая, золотистая и розовая.

Продажи стартуют в ближайшие дни. Просят за изделие около 65 долларов США.

Oukitel U7 Max introduced on the official website - Mid January we have mentioned the upcoming new Oukitel phone, the Oukitel U7 Max and judging by the few released specification we guessed it's going to fall into the ultra budget cathegory. Well it's essentially a downgrade to the existing Oukitel U7 Plus so it makes sense.