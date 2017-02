Прошедшей осенью стало известно, что Oukitel готовит к релизу K10000S. Речь о довольно интересном смартфоне с емкой батареей. Аппарат для тех, кто не любит заряжать устройство слишком часто.

Теперь создатели решили внести коррективы. Сообщается, что название модели изменилось. Ее новое «имя» — K10000 Pro. Впрочем, суть девайса в другом. Изделие заключено в металлический корпус нетипичной формы. Задняя крышка отделана кожей.

Снимки гаджета уже появились в сети. Что касается технических характеристик, раскрыта лишь часть спецификаций.

K10000S оборудован 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точе. Это соответствует формату Full HD. От царапин панель защищает стекло Corning Gorilla Glass.

Еще в наличии тыльная камера с двойной вспышкой и сканер отпечатков пальцев (для быстрой идентификации владельца).

Стоимость и дата анонса скрываются.

The Oukitel K10000 Pro gets a redesign and FHD display - PhonesReviews UK- Mobiles, Apps, Networks, Software, Tablet etc - Oukitel was set to debut the K10000S soon as a successor to the handset with the same name... but with an S. Well that letter has been removed and replaced with a new tag as the phone will now be called the Oukitel K10000 Pro. It is also getting a nice redesign along with a...