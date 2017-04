Хотите с комфортом играть на ноутбуке? С этим поможет модель EON15-S от Origin PC. Устройство отличается адекватной ценой и неплохими характеристиками.

Наслаждаться современными хитами позволяет видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 ГБ). Не самый мощный графический ускоритель, но для Full HD годится.

К слову об экране. Будущим владельцам предлагается 15,6-дюймовый дисплей с матрицей IPS. Разрешение панели составляет 1920 на 1080 пикселей.

Процессор зависит от комплектации. Топовая версия оснащена 4-ядерным Intel Core i7-7700HQ с тактовой частотой до 3,8 ГГц.

Максимальный объем оперативной памяти равен 32 ГБ. Для хранения данных служит твердотельный накопитель с вместимостью от 120 ГБ.

Также имеются USB 3.0 Type-C, аккумулятор на 6 часов автономной работы, HDMI, два USB 3.0 Type-A, клавиатура с подсветкой, Gigabit Ethernet, USB 2.0, выход для наушников и два Mini DisplayPort.

Толщина корпуса достигает 25,4 мм. Весит изделие 2,3 кг. В роли операционной системы выступает Windows 10.

At five pounds, the GTX 1050 Ti gaming laptop is light and powerful - If you're in the market for an affordable portable gaming laptop, Origin PC's latest offering ticks a lot of boxes. Origin PC is looking to expand its portable gaming range of laptops with the new EON15-S. Packing an Nvidia GTX 1050 Ti graphics chip alongside Intel core processor technology and up to 6TB of storage, it should be quite a versatile machine.