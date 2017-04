Мобильный источник питания даже на 10 000 мАч — отличный помощник. Можно несколько раз зарядить планшет или смартфон. Но что делать, если требуется «оживить» — к примеру — походный холодильник (либо телевизор)?

Это не проблема — для внешнего аккумулятора Orico Moups. Дело в том, что емкость новинки составляет 100 000 мАч. Энергии хватит для любого устройства.

С подключением нет проблем. В наличии розетка переменного тока на 220 В, несколько розеток постоянного, а также 4 разъема USB (с поддержкой Quick Charge 3.0).

Максимальная выходная мощность равна 18 Вт.

«Начинка» надежная. В основе изделия — элементы LG, Samsung и Panasonic. Настоящая находка для тех, кто собирается в путешествие.

Цена приличная. Просят за изобретение 290 американских долларов.

Полезный бонус — подзарядка от солнечной батареи на 36 Вт. Модуль покупается отдельно за $72.

