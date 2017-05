Oppo — один из крупнейших производителей смартфонов в Китае. Поэтому не удивительно, что компания собирается выпустить очередную новинку. В сети появилась информация о модели Oppo F3.

Обнародованы характеристики и изображения устройства. Ожидается, что официальный анонс состоится 4 мая — в Индии.

Аппарат заключен в металлический корпус и оснащен 5,5-дюймовым экраном с разрешением 1920 на 1080 точек. Заявлена поддержка сетей 4 поколения LTE. Еще в наличии сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации пользователя.

Конфигурация мощная. Есть 4 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор Mediatek MT6750T и ускоритель графики Mali T860. Для хранения данных служат флеш-накопитель объемом 64 ГБ и слот для microSD до 128 ГБ.

Дисплей не боится повреждений — благодаря защищенному стеклу Corning Gorilla Glass 5.

Емкость аккумулятора равна 3200 мАч. Быстро не разрядится. Кроме того — телефон оборудован GPS, основным объективом на 13 МП, Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11ac и двойной фронтальной камерой (16 МП + 8 МП).

Гаджет тонкий — 7,3 мм. Весит изделие 153 г. В качестве операционной системы установлена Color OS 3.0 (на базе Android 6.0 Marshmallow). Цена пока остается тайной.

Official OPPO F3 Promo Images Posted Online Highlights Dual Front Facing Cameras - Gizmochina - China's number two phone manufacturer, OPPO, has a new phone launching in a few days. The device called the OPPO F3 was recently seen on GFXBench and Geekbench revealing its...