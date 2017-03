Некоторые любят компактные телефоны. Другим же подавай устройства с большими экранами. Такие как Oppo F3 Plus. Фаблет способен похвастаться 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек.

Главная особенность новинки — двойная фронтальная камера. Последняя оснащена 2 модулями — на 16 МП и 8 МП. Первый служит для сольных автопортретов, второй — для групповых (благодаря 120-градусной оптике).

Это настоящая находка для фанатов селфи. Что касается обычной съемки — в наличии тыльный объектив на 16 МП с сенсором Sony IMX398. Работает изделие под управлением Color OS 3.0 (на базе операционной системы Android 6.0).

С производительностью — полный порядок. В роли процессора выступает 8-ядерный чип Snapdragon 653. Дополняют конфигурацию 4 ГБ оперативной памяти и модем X9 LTE.

От царапин девайс защищает стекло Gorilla Glass 5. За графику отвечает ускоритель Adreno 510.

Также имеются флеш-накопитель вместимостью 64 ГБ, сканер отпечатков пальцев, Bluetooth 4.1, слот для карт microSD до 256 ГБ, Wi-Fi 802.11ас и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Батарея поддерживает быструю зарядку VOOC Flash Charge.

Толщина корпуса равна 7,4 мм. Весит аппарат 185 г. Релиз ожидается 1 апреля. Цена — около 473 долларов США.

Oppo F3 Plus launched in India, will be followed by F3 in May - Oppo has launched the F3 Plus smartphone in India. It is part of Oppo's Selfie Expert series of phones with prominence on the front facing camera performance. The F3 Plus has a unibody aluminum design with a six-string antenna pattern. On the front is the dual front facing camera system.