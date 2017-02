Вот еще одна новинка из Страны Восходящего Солнца. Сообщается, что компания Onkyo представила нетипичный телефон. Аппарат называется Granbeat и является гибридом.

Девайс умеет не только звонить. В первую очередь — это плеер, а не средство связи. С качеством воспроизведения полный порядок. Заявлена поддержка «чистого» звука Hi-Fi.

В основе гаджета — два ЦАП с параметрами 24 бит / 384 кГц. Речь о чипах ES9018C2M. Кроме того, имеются 2 усилителя SABRE 9601K. Последние выдают до 150 мВт на канал. Неплохая мощность.

Что касается выходов аудио, есть балансное подключение — 2,5 мм, а также стандартный разъем 3,5 мм. Дополняют картину колесико регулировки громкости и аппаратные кнопки переключения треков.

Помимо прочего, смартфон радует производительной «начинкой». Конфигурация базируется на 3 ГБ оперативной памяти и процессоре Snapdragon 650. Изображение выводится на 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 на 1080 точек.

Для съемок служат 2 камеры: фронтальная на 8 МП и тыльная на 16 МП (с сенсором Sony). Емкость источника питания составляет 3000 мАч. Аккумулятор снабжен быстрой зарядкой. Число SIM на борту — 2. Хранить песни предлагается на флеш-накопителе объемом 128 ГБ. Также установлен модем 4G LTE.

Корпус выполнен из алюминия. Весит изделие 234 г. В Японии за Granbeat просят около $740.

Onkyo Granbeat an Android phone for audiophiles - Its been a while since we heard of a rather unique smartphone coming from Japan. Onkyo the country's leading high end audio equipment manufacturer had tied up with Pioneer for the Granbeat a premium smartphone focusing on audio.