Что вам известно о китайской Cagabi? Очевидно, немногое. Компания еще не успела заявить о себе. Производитель возник лишь недавно. Впрочем, разработчики пытаются найти контакт с публикой.

Выходцы из Поднебесной собираются привлечь аудиторию с помощью 2 смартфонов. Новинки называются просто — One и Two. Устройства очень доступные, по карману каждому. При этом — характеристики адекватные (для бюджетного сегмента).

Давайте ознакомимся с обоими гаджетами.

Cagabi One стоит всего $60. За упомянутую сумму аппарат предлагает до 2 ГБ оперативной памяти, аккумулятор емкостью 2500 мАч, корпус из цинкового сплава, а также 5-дюймовый IPS-экран с разрешением 1280 на 720 точек. Царапины не страшны — благодаря покрытию Gorilla Glass.

Кроме того, на борту имеются основная камера на 8 МП и флеш-накопитель объемом до 16 ГБ (в зависимости от конфигурации).

Что касается 80-долларового Cagabi Two, девайс оснащен 5,5-дюймовым дисплеем. Панель изогнута по бокам и защищена закаленным стеклом. Алюминиевый каркас позволяет не опасаться за прочность изделия. Помимо прочего, есть 2 ГБ ОЗУ и фотографический модуль на 13 МП. Места для хранения данных — 16 ГБ. Дополняет картину батарея на 3000 мАч — приличный показатель.

Остальные спецификации скрываются. Продажи стартуют в ближайшие дни.

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