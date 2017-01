Устали от тяжелых портативных ПК? Зачем мучиться? Есть легкие компактные модели — к тому же по низкой цене. Яркий тому пример — ноутбук Xiaoma 21 от китайской Onda. Весит аппарат чуть больше килограмма, но предлагает кучу возможностей.

Корпус новинки имеет толщину 12 мм. Изделие укомплектовано 12,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1920 на 1080 точек, а также 4 ГБ оперативной памяти и процессором Intel Celeron N3450 (поколения Apollo Lake).

Девайс способен похвастать сканером отпечатков пальцев, портом USB Type-C и тонкими боковыми рамками экрана. 5,99 мм — отличный показатель. Встроенного аккумулятора хватает на 8 часов работы.

С хранилищем для данных ситуация следующая. Базовая версия оснащена накопителем eMMC объемом 64 ГБ. Еще доступен SSD на 2 ТБ — в качестве опции.

Помимо прочего, Xiaoma 21 оборудован слотом для карт SD, стереофоническими динамиками, 2 разъемами USB 3.0, стандартным выходом аудио, Bluetooth 4.0, камерой на 2 МП, интерфейсом micro-HDMI и Wi-Fi 802.11ac.

Просят за машину около 300 американских долларов.

