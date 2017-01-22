Больше «таблеток» всяких и разных. Onda продолжает удивлять публику интересными новинками. На днях компания выпустила планшет V10 Pro. Модель стоит внимания — благодаря качественному дисплею.

Диагональ IPS-экрана составляет 10,1 дюйма, разрешение — 2560 на 1600 точек. Показатели впечатляющие. Кроме того, имеется производительный процессор. Речь о MediaTek MT8173 с двумя ядрами Cortex-A72 и двумя Cortex-A53. Функционирует чип с тактовой частотой до 2,0 ГГц.

Устройство гибридное. К девайсу можно подключить клавиатуру и превратить в ноутбук. В роли ОС выступают сразу 2 системы: Android 6.0 и Phoenix OS (модернизированная Android с оконным интерфейсом). Какой пользоваться — владелец решает сам.

Оперативной памяти на борту — 4 ГБ. За ускорение графики отвечает Imagination PowerVR GX6250. Для хранения данных служат флеш-накопитель объемом 64 ГБ и карты microSD (соответствующий слот в наличии).

Еще в оснащение V10 Pro входят источник питания емкостью 6600 мАч, фронтальный объектив на 2 МП, порт microUSB, навигация GPS, сканер отпечатков пальцев (встроенный в кнопку «Home»), тыльная камера на 8 МП, разъем microHDMI, а также беспроводные адаптеры Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11ac.

Весит изделие 576 г. Что касается габаритов, числа следующие — 250 х 164 х 9 мм. О цене информации нет.

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