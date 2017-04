На днях AMD представила недорогой ускоритель графики Radeon RX 550. Судя по всему — NVIDIA готовит адекватный ответ. В сети обнародована информация о грядущей новинке.

Ресурс VideoCardz утверждает, что 8 мая состоится анонс GeForce GT 1030. Карта относится к начальному уровню и стоит дешевле конкурента.

В основе устройства — чип GP108-300 с 512 потоковыми процессорами. Базируется GPU на архитектуре Pascal.

Если верить «утечке» — GeForce GT 1030 предложит 16 блоков растеризации и 32 текстурных блока. Частота шины памяти составляет 128 бит.

Младшая версия получит 2 ГБ GDDR5, старшая — 4 ГБ. Что касается потребления энергии, показатель равен 30 Вт.

Забудьте о серьезной производительности. Результаты GeForce GT 1030 в тесте Ashes of the Singularity не впечатляют.

Впрочем, чего ждать от бюджетной модели за $80?

