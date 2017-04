Хорошая новость для поклонников ZTE. Компания анонсировала неплохой смартфон. Модель называется Nubia Z17 mini и радует характеристиками. Есть множество приятных моментов.

Девайс предлагает 5,2-дюймовый экран с разрешением 1920 на 1080 точек. Дисплей покрыт стеклом 2.5D. Оперативной памяти на борту — 6 ГБ (в топовой конфигурации). В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow. Дополняет ОС фирменная оболочка Nubia UI 4.0.

Впрочем — главная особенность в другом. Аппарат оснащен отличной тыльной камерой. Последняя состоит из 2 модулей — цветного и монохромного. Разрешение обоих — 13 МП. Есть поддержка записи видео 4K и оптическая стабилизация изображения.

Имеется 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 653 (в максимальной комплектации). Функционирует чип с частотой до 1,95 ГГц. Высокоскоростной доступ в сеть гарантирует модем X9 LTE. За графику отвечает ускоритель Adreno 510.

Для селфи есть фронтальный объектив на 16 МП. Данные хранятся на флеш-накопителе объемом 64 ГБ и картах microSD до 200 ГБ. Быструю идентификацию обеспечивает сканер отпечатков пальцев.

В роли источника питания выступает батарея емкостью 2950 мАч. Также на борту присутствуют Wi-Fi 802.11ac, датчик NFC, Bluetooth 4.1 и навигация GPS/ГЛОНАСС.

Корпус тонкий — 7,45 мм. Весит телефон 155 г. Продажи в Китае начнутся 13 апреля. Цена — $289.

