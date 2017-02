Пару лет назад компания NuAns представила смартфон Neo. Аппарат работал под управлением операционной системы Windows 10 Mobile. Правда, до международного релиза дело не дошло. Японские разработчики провалили акцию на Kickstarter. Собрать средства на выпуск не удалось.

Однако, создатели хотят попытаться еще раз. Ради этого они полностью обновили устройство. Усовершенствованная версия получила новую «начинку» и название Neo Reloaded.

Ключевая особенность гаджета — никаких мобильных «окон». Теперь в роли программной платформы выступает Android 7.0 Nougat. Заявлена поддержка сменных панелей для корпуса.

Кроме того, заметно улучшились характеристики. Разрешение 5,2-дюймового IPS-экрана составляет 1920 на 1080 точек. Дисплей покрыт закаленным стеклом Dragontrail Pro.

Девайс защищен от влаги и пыли по стандарту IP54. Что касается производительности, имеются 3 ГБ оперативной памяти и процессор Qualcomm Snapdragon 625 (MSM8953).

Для быстрой идентификации служит сканер отпечатков пальцев. Дополняют конфигурацию модем 4G (c VoLTE) и батарея емкостью 3450 мАч. В наличии быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 3.0.

Продажи стартуют в конце мая. Цена — 49800 йен (около $440).

NuAns is back with Neo Reloaded, but it's Android-powered - Back in 2015, Japanese company NuAns showed off its Windows 10-powered Neo smartphone for the first time. It's selling point was the TWOTONE interchangeable covers for its back. The phone debuted at CES 2016, post which the company announced its plans for the device's global launch through a Kickstarter campaign.