Nova Smart от Huawei — новый старый смартфон

Новости по категориям 22 Апрель 2017 Евгений Власов Источник

Реально ли продать умный телефон дважды? Да, если дать ему другое название. Красивое «имя» замаскирует вторичность. Именно это произошло с Nova Smart от Huawei.

Nova Smart от Huawei — новый старый смартфон

«Новинка» представляет собой аппарат Enjoy 6s, анонсированный в прошлом году. Хорошо забытое старое — как говорится. Таким образом создатели привлекают внимание европейских пользователей.

Nova Smart — отлично звучит, вызывает интерес. Характеристики прежние. Покупателей ждет девайс с 5-дюймовым экраном и операционной системой Android 6.0 Marshmallow (с фирменным интерфейсом EMUI 4.1).

Разрешение дисплея составляет 1280 на 720 пикселей. Панель относится к типу IPS. За углы обзора можно не переживать.

Nova Smart от Huawei — новый старый смартфон

Еще в наличии сканер отпечатков пальцев и емкий аккумулятор на 3020 мАч. Быстро батарея не разрядится.

Кроме того — есть 2 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, флеш-накопитель объемом 16 ГБ, слот для карт microSD до 128 ГБ, а также 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП.

Ориентировочная цена — около 200 евро.

Huawei Enjoy 6s hits Europe as Huawei Nova Smart - A new Huawei phone dubbed Nova Smart appeared on a Slovak website with €200 price tag. After deeper look, we realized it is just the renamed Huawei Enjoy 6s. The Huawei Nova Smart is a lower-midrange phone, powered by a Snapdragon 435 chipset with octa-core CPU.
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