Реально ли продать умный телефон дважды? Да, если дать ему другое название. Красивое «имя» замаскирует вторичность. Именно это произошло с Nova Smart от Huawei.

«Новинка» представляет собой аппарат Enjoy 6s, анонсированный в прошлом году. Хорошо забытое старое — как говорится. Таким образом создатели привлекают внимание европейских пользователей.

Nova Smart — отлично звучит, вызывает интерес. Характеристики прежние. Покупателей ждет девайс с 5-дюймовым экраном и операционной системой Android 6.0 Marshmallow (с фирменным интерфейсом EMUI 4.1).

Разрешение дисплея составляет 1280 на 720 пикселей. Панель относится к типу IPS. За углы обзора можно не переживать.

Еще в наличии сканер отпечатков пальцев и емкий аккумулятор на 3020 мАч. Быстро батарея не разрядится.

Кроме того — есть 2 ГБ оперативной памяти, 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, флеш-накопитель объемом 16 ГБ, слот для карт microSD до 128 ГБ, а также 2 камеры — фронтальная на 5 МП и тыльная на 13 МП.

Ориентировочная цена — около 200 евро.

Huawei Enjoy 6s hits Europe as Huawei Nova Smart - A new Huawei phone dubbed Nova Smart appeared on a Slovak website with €200 price tag. After deeper look, we realized it is just the renamed Huawei Enjoy 6s. The Huawei Nova Smart is a lower-midrange phone, powered by a Snapdragon 435 chipset with octa-core CPU.