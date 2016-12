Samsung решила немного обновить Notebook 9 — фирменный портативный ПК. Как итог — устройство стало весить 800 г. Для 13,3-дюймовых моделей — это настоящий рекорд. Легче на рынке нет.

Источник питания обеспечивает до 7 часов работы без подзарядки. Помимо прочего, аппарат очень тонкий. Габариты составляют 309,4 х 208 х 13,9 мм.

Функционирует девайс под управлением операционной системы Windows 10. Есть сканер отпечатков пальцев — для быстрой идентификации владельца (с помощью Windows Hello).

Notebook 9 оснащен отличным экраном, способным отклоняться на 180 градусов (для демонстрации фото, презентаций и так далее). Разрешение панели равно 1920 на 1080 точек. Высокий уровень яркости сохраняется даже под солнечными лучами — благодаря RealView Display и Outdoor Mode.

Что касается производительности, используются процессоры Intel Core (7 поколения). А именно — i5 и i7 (в зависимости от комплектации). Для хранения данных служит SSD вместимостью 256 ГБ. Максимальный объем ОЗУ на борту — 16 ГБ (DDR4).

Кроме того, 13,3-дюймовый Notebook 9 оборудован Wi-Fi 802,11, камерой формата 720p, USB 3.0, Bluetooth 4.1, USB Type-C, микрофоном, HDMI и стереофоническими динамиками мощностью 1,5 Вт.

К сожалению, о цене информации нет.

Samsung Updates New Notebook 9 Line - The Samsung Notebook 9 delivers the latest in Notebook technology in a sleek and light design. With advanced features including enhanced connectivity, premium display and an added layer of security, the Samsung Notebook 9 offers the performance and portability to go wherever you need to go.