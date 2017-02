Если помните, оригинальная Nokia 3310 появилась осенью 2000 года. Телефон мгновенно стал популярным — благодаря своеобразному дизайну и прочному корпусу. Модель не была защищенной, но прощала многое — падения, стирку и прочие грубости.

Сказанное сделало девайс легендарным. Было продано порядка 126 миллионов устройств.

Теперь аппарат возвращается на рынок — в виде обновленной версии. За выпуск отвечает компания HMD Global, владеющая брендом Nokia. Очевидно создатели пытаются сыграть на ностальгии. Насколько удачно — другой вопрос.

Если говорить о дизайне, современная Nokia 3310 отличается от «классики». Изделие стало легче и тоньше. Хотя узнаваемые черты сохранены, в том числе — различные расцветки (серая, синяя, желтая и красная).

Экран имеет диагональ 2,4 дюйма и разрешение 320 на 240 точек. В роли «операционной системы» выступает платформа Series 30+. Кроме того, предлагаются Bluetooth 3.0 + SLAM, камера на 2 МП с подсветкой, разъем Micro USB, радио FM, а также выход для наушников. Еще в наличии игра «Змейка», 16 МБ встроенной памяти и слот для карт microSD.

В общем — не смартфон. Зато аккумулятор неплохой — 1200 мАч. Можно разговаривать 22 часа без перерыва. Весит новая Nokia 3310 чуть меньше 80 г.

Когда доберется до России — информации нет. Цена — 49 евро.

The Nokia 3310 is back - and it even has Snake - The rumours are true - the Nokia 3310 is back, and it even has Snake. The updated version of the early noughties icon, famed for its seemingly indestructible qualities, was unveiled at the Mobile World Congress in Barcelona on Sunday.