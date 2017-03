Производители авто продолжают удивлять. Как правило — приятно. Сообщается об анонсе любопытного транспортного средства. Проект называется EVE.

Разработчиком новинки является компания NIO, связанная с китайской NextEV. Публике предлагается концептуальная модель с электрическим мотором. Машина самоуправляемая — вручную пилотировать не обязательно.

Впрочем, главная особенность в другом. Это настоящая гостиная на колесах. Салон рассчитан на 6 человек и радует комфортной обстановкой. Есть даже небольшой диван, собираемый из кресел. Можно расслабиться в пути.

Внутрь EVE легко попасть. Конструкция дверей сдвижная. Никаких проблем с доступом.

За вождение отвечает продвинутый автопилот. Кроме того, имеется бортовой помощник с искусственным интеллектом. Ассистент понимает голосовые команды и откликается на «имя» NOMI.

ИИ способен общаться с пассажирами и взаимодействовать посредством дополненной реальности. Также информация проецируется на стекла (например — показания приборов).

Есть прозрачная панорамная крыша. Ничто не мешает любоваться видами.

К сожалению, ключевые характеристики скрываются. О них создатели расскажут позже. Ближе к релизу в 2020 году.

