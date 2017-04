Электромобилями занимается не только Tesla. У разработчиков из Китая есть свои машины. Например — NIO ES8, оснащенная соответствующей силовой установкой.

Кроссовер был представлен в рамках международного автосалона в Шанхае. Новинка способна перевозить до 7 человек. Что касается посадочной формулы, предлагается «2 + 3 + 2».

Привод полный — благодаря электромоторам в задней и передней частях. Аккумуляторные блоки можно менять — не тратя время на подзарядку.

Длина NIO ES8 составляет около 5 м. Корпус полностью выполнен из алюминия. В наличии активная пневматическая подвеска.

Отдельно радует цифровая приборная панель. Взаимодействовать с бортовым компьютером помогает сенсорный экран.

Динамические характеристики и показатели мощности скрываются. Спецификации раскроют ближе к Рождеству.

В продажу NIO ES8 поступит в 2018 году. Сведений о цене нет.

Electric Startup NIO Wants To Sell A Three-Row SUV In China Next Year - NIO, the Chinese-backed electric vehicle startup known for their mad quest to break track records with their EP9 supercar, has finally whipped out plans for a normal car for regular people. The NIO ES8 is a three-row Chinese-market-only electric SUV with room for seven.