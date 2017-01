Консоль Wii от Nintendo знакома многим. В свое время это было популярное устройство. Понятное дело, у платформы появились миллионы фанатов. Впрочем, мало кто из них любит приставку как NintendoTwitzer. Данный пользователь поставил своеобразный рекорд.

Сколько игр у вас дома? Пять? Десять? Двадцать? NintendoTwitzer превзошел всех. Сообщается, что парень собрал 1262 проекта для Wii — полную библиотеку американского региона. Причем, в виде физических копий — на фирменных дисках.

Результат впечатляющий. Особенно, учитывая отсутствие «мусора» — демонстрационных версий, изданий типа «два в одном» и промо-материалов.

Все упомянутое хранится на огромной белой полке с подсветкой. В качестве доказательства опубликовано фото.

Кроме того, у NintendoTwitzer есть 40 раритетных игр, приобретенных у коллекционеров на eBay. Официальным образом они не продаются.

Увы, ждать пополнения не стоит. Wii давно снята с производства.

Top 40 RAREST Wii Games! - Showing the Top 40 Rarest games for the Nintendo Wii!