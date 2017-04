Хорошая новость для поклонников Nintendo и тех, кто желает приобщиться. Компания анонсировала консоль 2DS XL. Портативное решение относится к линейке DS.

Нельзя сказать, что устройство уникальное. Создатели модифицировали модель 3DS XL. Аппарат лишился 3D-режима и получил несколько иной дизайн.

Форм-фактор складной. Верхний 4,88-дюймовый дисплей имеет разрешение 400 на 240 точек. Еще в наличии нижний экран на 4,18 дюйма. Есть C-stick для точного управления.

Также 2DS XL поддерживает фигурки Amiibo — с помощью NFC.

Гаджет оборудован мощным процессором, слотом для microSD, стереофоническими динамиками, выходом для наушников, флеш-накопителем объемом 4 ГБ и камерами.

Добавлены кнопки ZL и ZR. Полезный бонус.

Владельцев ждут новые игры — Miitopia, Hey! PIKMIN и Dr Kawashimas Devilish Brain Training: Can you stay focused? Будет чем развлечься.

Доступно 2 расцветки корпуса. Ориентировочная цена — 150 американских долларов. Продажи начнутся 28 июля.

