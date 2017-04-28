Nintendo представила игровую приставку 2DS XLНовости по категориям 28 Апрель 2017 Евгений Власов Источник
Хорошая новость для поклонников Nintendo и тех, кто желает приобщиться. Компания анонсировала консоль 2DS XL. Портативное решение относится к линейке DS.
Нельзя сказать, что устройство уникальное. Создатели модифицировали модель 3DS XL. Аппарат лишился 3D-режима и получил несколько иной дизайн.
Форм-фактор складной. Верхний 4,88-дюймовый дисплей имеет разрешение 400 на 240 точек. Еще в наличии нижний экран на 4,18 дюйма. Есть C-stick для точного управления.
Также 2DS XL поддерживает фигурки Amiibo — с помощью NFC.
Гаджет оборудован мощным процессором, слотом для microSD, стереофоническими динамиками, выходом для наушников, флеш-накопителем объемом 4 ГБ и камерами.
Добавлены кнопки ZL и ZR. Полезный бонус.
Владельцев ждут новые игры — Miitopia, Hey! PIKMIN и Dr Kawashimas Devilish Brain Training: Can you stay focused? Будет чем развлечься.
Доступно 2 расцветки корпуса. Ориентировочная цена — 150 американских долларов. Продажи начнутся 28 июля.
New Nintendo 2DS XL coming this July - Launching at $149.99