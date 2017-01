Обычно игровые компьютеры не радуют габаритами. Подобные системы весьма громоздкие. Однако, есть исключения из правил. Например, Trident 3 от компании MSI.

Устройство представлено в рамках выставки CES 2017. Внешне новинка напоминает приставку вроде Xbox One. Только «железо» куда мощнее. Топовая версия оборудована процессором Intel Kaby Lake. А именно — Core i7-7700.

В роли графического ускорителя выступает MSI GeForce GTX 1060 Gaming. Карта укомплектована 6 ГБ памяти GDDR5 и годится для шлемов VR.

Размеры изделия составляют 346,25 х 232,47 х 71,83 мм. Функционирует аппарат под управлением Windows 10 Home. Доступна настраиваемая подсветка RGB Mystic Light.

Максимальный объем ОЗУ на борту — 32 ГБ. Данные хранятся на 2,5-дюймовом диске и твердотельном модуле M.2. Вместимость накопителей зависит от конфигурации.

Взаимодействие с сетью обеспечивают контроллер Gigabit Ethernet и адаптер Wi-Fi 802.11ас. В числе портов три HDMI, три USB 3.1 Gen 1 Type-A, один USB 3.1 Gen 1 Type-C, четыре USB 2.0, выходы для наушников и микрофона.

Помимо прочего, анонсирована сборка с чипом Core i5-7400. Модификация оснащена GeForce GTX 1060 (3 ГБ). Увы, цена скрывается.

