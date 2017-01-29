Мир технологий очень велик. И громкие анонсы случаются не только в мобильной сфере. Есть десятки не менее интересных рынков. Вооружение, например. Что здорово — Россия способна кое-чем похвастать.

Стало известно о презентации отечественного истребителя МиГ-35. Летательный аппарат создан ОАК (Объединенной авиастроительной корпорацией). Это многоцелевая модель, являющаяся «наследницей» МиГ-29М/М2 и МиГ-29К/КУБ.

Решение лучше предшественников — в плане универсальности, незаметности и боевой эффективности. Машина не боится высокой плотности ПВО, а также конфликтов повышенной интенсивности. Установлены новые модули (оптико-локационный блок и комплекс обороны).

За навигацию отвечает система БИНС-СП2. Прибор не требует специального обслуживания и отличается завидной прочностью. Кроме того, функционирует устройство бесшумно.

Что касается радиолокации, в наличии «Жук-А» от концерна КРЭТ. Станция позволяет сопровождать до 30 объектов. 4 можно поразить на земле, 6 в воздухе. Поддерживается бой за пределами видимости и полет на крайне малых высотах.

Если верить разработчикам, МиГ-35 предназначен для противодействия истребителям 4 и 5 поколений. Погодные условия не играют роли — как и время суток. Еще самолет ведет разведку, перехватывает средства воздушного нападения и наносит удары по надводным целям.

Отличное пополнение для российских и зарубежных ВВС (в качестве экспорта).

"Суперистребитель" МиГ-35: как нарушить все законы физики - Сверхманевренный, способный одинаково эффективно поражать воздушные, наземные и морские цели - таким станет новейший российский истребитель МиГ-35, официальная презентация которого намечена на конец января. Выкатка первой предсерийной машины пройдет на поле летно-испытательного комплекса Третьяково в подмосковных Луховицах, который выбран основной площадкой для проведения проверки собранных на производстве истребителей, а также для испытаний как серийных, так и перспективных образцов авиационной техники.