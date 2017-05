Microsoft не только представила операционную систему Windows 10 S, но и анонсировала ноутбук на базе данной платформы. Аппарат получил «имя» Surface Laptop.

Стоит портативный ПК немало. Устройство рассчитано на образовательный сектор. В частности — на богатых студентов, предпочитающих Apple MacBook, а не дешевые хромбуки.

Впрочем, есть за что платить. Спецификации новинки впечатляют. Будущим владельцам предлагается 13,5-дюймовый экран PixelSense с разрешением 2256 на 1504 пикселя. Еще радует емкий аккумулятор на 14 с половиной часов автономной работы.

Весит изделие 1,25 кг. Корпус выполнен из алюминия. Что касается толщины, показатель достигает 9,9 мм (в самом тонком месте). Дисплей сенсорный. Панель не боится царапин — благодаря защитному стеклу Gorilla Glass 3. Соотношение сторон составляет 3:2.

Также Surface Laptop оснащен процессорами Intel Сore i5 и i7. Модель CPU зависит от конфигурации. Аналогичная история с памятью. Минимум ОЗУ — 4 ГБ, максимум — 16 ГБ. В роли накопителя выступает SSD вместимостью от 128 ГБ до 1 ТБ.

Помимо прочего — на борту расположены mini-DisplayPort, выход аудио 3,5 мм, USB 3.0 и Surface Connect (для подключения док-станции и кабеля питания).

Базовая версия обойдется в 999 американских долларов.

