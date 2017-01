Стало известно, что недавно Microsoft подвела финансовые итоги. В общем и целом дела у компании идут неплохо. Особенно руководство радуют успехи корпоративных бизнес-решений, а также облачных технологий. Увы, в отчете почти не упоминаются телефоны.

Причина проста. В сравнении с прошлым годом — выручка от реализации Lumia снизилась на 81%. Сказанное относится к периоду с октября по декабрь 2016. Спрос на фирменные аппараты сильно упал.

Аналитики предполагают, что было продано меньше миллиона устройств. Это психологический минимум. Если ситуация не изменится, Редмонд может свернуть производство.

В происходящем виновата сама Microsoft. Модельный ряд Lumia лишился поддержки и устарел.

C платформой Windows Phone — похожая история. Писать приложения под данную ОС никто не спешит. Система теряет разработчиков.

Похоже, у Lumia темное будущее.

