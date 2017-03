Индийская компания Micromax мечтает о мировом господстве. Например — с помощью телефона Dual 5. Данная модель может привлечь внимание широкой аудитории.

Аппарат похож на настоящий флагман. В наличии сканер отпечатков пальцев, 4 ГБ оперативной памяти и металлический корпус. Помимо прочего — девайс имеет отличную фронтальную камеру. Последняя оснащена 2 сенсорами на 13 МП: монохромным и цветным.

Сказанное позволяет устройству снимать видео 4K, делать фотографии с размытием фона и так далее. Для селфи есть фронтальный объектив с аналогичным разрешением. Поклонникам автопортретов понравится.

Дополняет конфигурацию 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей. Экран поддерживает Full HD и защищен от повреждений стеклом Corning Gorilla Glass 3.

На «тормоза» жаловаться не придется. Изделие предлагает 8-ядерный процессор Snapdragon 652 с тактовой частотой до 1,8 ГГц. За графику отвечает ускоритель Adreno 510.

Места для хранения данных много. Доступны флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ и слот для карт microSD (идентичного объема).

Завершают список достоинств модем 4G LTE, инфракрасный порт, Bluetooth 4.2, разъем USB Type-C, GPS, ГЛОНАСС, Wi-Fi 802.11 ac и аккумулятор емкостью 3200 мАч (с быстрой зарядкой Quick Charge 3.0).

В качестве операционной системы установлена Android 6.0 Marshmallow. Продажи стартуют 10 апреля текущего года. Ориентировочная цена — $385.

